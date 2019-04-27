Благодатный огонь полетел в Москву
Спецборт с Благодатным огнем отправился из Тель-Авива в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, через четыре часа верующие смогут получить святыню в аэропорте «Внуково».
После этого Благодатный огонь отправят на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Там его передадут патриарху Кириллу.
Ранее сообщалось, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня.
О схождении Благодатного огня молились верующие и патриарх Иерусалимский Феофил III. Патриарх находился в Кувуклии с незажженной лампадой. После схождения Благодатный огонь передался верующим. Первые несколько минут пламя не обжигает, верующие даже умывались им.
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