Благодатный огонь полетел в Москву

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Спецборт с Благодатным огнем отправился из Тель-Авива в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, через четыре часа верующие смогут получить святыню в аэропорте «Внуково».

После этого Благодатный огонь отправят на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Там его передадут патриарху Кириллу.

Ранее сообщалось, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня.

О схождении Благодатного огня молились верующие и патриарх Иерусалимский Феофил III. Патриарх находился в Кувуклии с незажженной лампадой. После схождения Благодатный огонь передался верующим. Первые несколько минут пламя не обжигает, верующие даже умывались им.

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