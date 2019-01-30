Похищенных российских моряков освободили из плена нигерийских пиратов

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Всех российских моряков, которых пираты похитили вначале января на западе Африки в Гвинейском заливе, освободили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Нигерии.

Отмечается, что все шесть моряков находятся в безопасности и скоро смогут вернуться на родину.

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«Вопрос об их возвращении в Россию в ближайшее время решается», — прокомментировали в посольстве.

Пираты атаковали контейнеровоз MSC Mandy в ночь с первого на второе января. Там находились 23 россиянина и один украинец. Шесть человек из России были похищены.

Ранее сообщалось, что похитившие россиян пираты вышли на связь.