Похищенных российских моряков освободили из плена нигерийских пиратов
Всех российских моряков, которых пираты похитили вначале января на западе Африки в Гвинейском заливе, освободили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Нигерии.
Отмечается, что все шесть моряков находятся в безопасности и скоро смогут вернуться на родину.
Реклама
«Вопрос об их возвращении в Россию в ближайшее время решается», — прокомментировали в посольстве.
Пираты атаковали контейнеровоз MSC Mandy в ночь с первого на второе января. Там находились 23 россиянина и один украинец. Шесть человек из России были похищены.
Ранее сообщалось, что похитившие россиян пираты вышли на связь.