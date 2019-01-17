В Найроби на территории гостиницы и офисов нашли взрывное устройство

В Кении обнаружили взрывное устройство на территории гостинично-офисного комплекса «Дусит», где 15 января происходят несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

«К настоящему моменту было обнаружено одно взрывное устройство. Оно будет уничтожено специалистами в ближайшее время», — рассказали представители местной полиции.

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Кроме того, специалисты продолжают обыски территории в поисках взрывных устройств. Все посетители комплекса эвакуированы. По предварительным данным, были также найдены документы, принадлежавшие некоторым из нападавших.

Ранее сообщалось, что в результате нападения боевиков на отель в Найроби в Кении погиб 21 человек.