Глава Клинцов пообещал оплатить расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов пообещал возместить благотворительному фонду им. А. Карлова затраты на поездку детей чиновников в Турцию, передает ТАСС.

По его словам, сумма оценивается в 450 тыс. рублей.

«Мы посмотрели список детей, летавших в Турцию, посмотрели, кто из них так или иначе может относиться к так называемым детям чиновников, получилось порядка 15 человек, среди них только четверо — дети работников органов власти, в том числе и моя дочь», — сказал Шкуратов.

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При этом Марина Карлова, вдова дипломата Андрея Карлова сообщила, что поездка брянских детей в Турцию, которую организовал фонд имени ее мужа, была полностью оплачена принимающей стороной.

Ранее сообщалось, что главу Клинцов проверят на профпригодность после поездки детей чиновников в Турцию.