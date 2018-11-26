Названы самые пьющие регионы России

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг трезвости регионов России, сообщает ФАН.

Согласно рейтингу, наименее пьющими регионами являются Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, а также Кабардино-Балкария.

Регионами, где употребляется больше всего спиртного, оказались Чукотка, Магадан, Ненецкий автономный округ, Сахалин и Коми.

Специалисты учитывали количество смертей от алкогольной интоксикации, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, количество людей, состоящих на учете врачей с диагнозом «алкоголизм» и другие факторы.