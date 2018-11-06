В результате аварии на регате около Геленджика пострадали пять человек

В результате инцидента на парусной регате в Черном море неподалеку от Геленджика пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на южное следственное управление СК на транспорте.

По предварительной информации, в результате сильного ветра часть парусных судов опрокинулась.

Реклама

«Пять человек с небольшими травмами обратились за медицинской помощью. Остальные участники не пострадали», — отмечается в сообщении СК.

Следователи проводят проверку по факту опрокидывания лодок.

Ранее сообщалось, что после опрокидывания лодки в Хабаровском крае пропали три человека.