СК проверяет данные о падении девушек с высоты в ТЦ при попытке сделать селфи
Следственный комитет проверяет информацию СМИ о падении двух девушек с третьего этажа торгового центра в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя ведомства.
Инцидент произошел в столичном районе Хорошевский.
По информации РЕН ТВ, девушки сорвались при попытке сделать селфи.
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По некоторым данным, одна пострадавшая находится без сознания, у второй повреждена шея.
Ранее в мексиканском городе Чинипас две девушки получили смертельные травмы, когда делали селфи на взлетно-посадочной полосе.