NYT рассказала о подробности о подозреваемом в рассылке бомб в США

Задержанного по подозрению в рассылке взрывных устройств зовут Цезарь Сайок, он был ранее судим. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По данным издания, подозреваемый родился в Нью-Йорке в 1962 году, ему 56 лет, он официально является членом Республиканской партии. Также отмечается, что Сайок работал в должности «менеджера».

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Сообщается, что у Сайока богатое криминальное прошлое. С 1991 года он был судим за кражу, мошенничество, наркопреступления, также он уже был арестован за угрозу взорвать бомбу.

Ранее стало известно, что ФБР задержало подозреваемого в причастности к рассылке взрывных устройств.