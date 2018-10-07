Возросло число погибших при землетрясении на Гаити

Не менее 12 человек погибли в результате землетрясения на юго-западе Гаити, пишет Miami Herald со ссылкой на медиков.

Также сообщается, что 162 человека получили незначительные ранения и восемь серьезные.

Власти Гаити подчеркнули, что следует ожидать дальнейшего роста числа жертв и пострадавших.

Реклама

Землетрясение у берегов Гаити магнитудой 5,9 произошло в воскресенье, 7 октября. Эпицентр находился на глубине более 15 километров в 20 км к юго-востоку от населенного пункта Ти Пор-де-Пе.

Ранее сообщалось о гибели десяти человек в результате землетрясения на Гаити.