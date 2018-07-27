В Москве неизвестный напал с «острым предметом» на полицейского

В центре Москвы неизвестный напал на полицейского с «острым предметом», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, неизвестный 25-30 лет несколько раз ударил полицейского ножом, после чего скрылся. Сотрудник полиции доставлен в больницу, для поимки нападавшего введен план «Сирена».

Реклама

По данным агентства, нападение было совершено около дома 33 на 1-й Брестской улице.

Ранее сообщалось, что в Дагестане неизвестные обстреляли автомобиль ДПС. Также ранее сообщалось, что в Волгограде мужчина с ножом напал на полицейских, направлявшихся на работу.