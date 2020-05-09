75-летие Победы: как россияне могут помочь ветеранам

#Как помочь ветеранам с помощью Сбербанка

Благотворительная работа в этом году будет проведена Сбербанком через фонд «Память поколений». Это некоммерческая организация, которая оказывает качественную медицинскую помощь ветеранам боевых действий — не только ВОВ, но и других, в которых принимала участие Россия.

Реклама

В честь Дня Победы основная помощь будет направлена ветеранам Великой Отечественной. Она особенно актуальна в это непростое время, когда мир борется с коронавирусом. В условиях самоизоляции пожилые люди оказались в неоднозначном положении. Передвижение ограничено, опасность от вируса для пожилых, как известно, — особая. Поэтому ветеранам как никогда нужна поддержка волонтеров, специализированная медицинская помощь и другие необходимые для жизни и здоровья вещи.

Каждое пожертвование, сделанное клиентами Сбербанка в адрес Фонда «Память поколений», удваивается банком. Все сборы пойдут на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день общая сумма взноса в Фонд составила уже более 15 миллионов рублей.

Помимо прямых пожертвований у клиентов Сбербанка есть возможность помочь, приобретя полезные продукты банка.

— При заключении страхового договора «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» перечисляет в фонд пожертвования часть от суммы взноса. Пожертвования будут сделаны за счет собственных средств страховых компаний. Актуально по 10 мая;

— За любой перевод с 20 апреля по 20 мая владельцев бизнес-карт в приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн», банк перечисляет в Фонд 75 рублей из собственных средств;

— Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, подарит тысяче ветеранов подписку «Активный возраст» и обеспечит всем людям старше 1945 года рождения скидку в размере 75 процентов на подписку «Все врачи онлайн».

Другие компании экосистемы Сбербанка, среди которых сервис доставки СберМаркет, онлайн-кинотеатр OKKO, маркетплейс «Беру», сервис доставки Delivery Club и другие, информационно поддерживают Фонд «Память поколений».

Принять участие в акции можно на сайте «Сбербанк Вместе», узнать подробнее об отчетах, историях ветеранов и о тех, кому уже удалось помочь, можно на сайте Фонда «Память поколений». В мобильном приложении Сбербанк Онлайн на Android появилась возможность удобно подключить регулярное пожертвование напрямую в Фонд «Память поколений», чтобы вместе с Фондом оказывать ветеранам постоянную поддержку.

#Зачем нужен вклад «Помню. Горжусь»

Екатерина Круглова, исполнительный директор Благотворительного фонда «Память поколений»: «Этот год значим для каждого из нас — мы празднуем 75-летие Великой Победы: несмотря на вынужденные меры по самоизоляции, ветераны Великой Отечественной войны очень нуждаются в нашей поддержке. Мы рады, что благодаря сотрудничеству со Сбербанком мы сможем оказать им больший объем медицинской помощи – для нас это важно, особенно в столь нелегкое для каждого человека время. Принимая участие в совместных благотворительных акциях Фонда и Сбербанка, вы благодарите тех, кто прошел через страшные события 40-х ради нашей с вами мирной жизни, не только словом, но и делом – давайте вместе поможем ветеранам и подарим им праздник».

Накануне 75-летия Великой Победы Сбербанк запускает специальный вклад «Помню. Горжусь» и и удваивает благотворительные отчисления в фонд «Память поколений». Открыть этот вклад клиенты банка смогут с 8 по 31 мая по ставке 4,7 процентов годовых. Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенных во вклад, после выплаты процентов будет направлен в фонд, а Сбербанк удвоит каждое из этих отчислений.

Банк прогнозирует, что со своей стороны, таким образом, перечислит Фонд не менее 100 миллионов рублей. Минимальный размер вклада составляет 50 тысяч рублей, максимальный не ограничен. Срок размещения средств — шесть месяцев, пополнение и досрочное снятие (за исключением процентов) не предусмотрены. Вклад можно открыть в дистанционных каналах банка — мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн».

По словам заместителя председателя правления, руководителя блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светланы Кирсановой специальные вклады ко Дню Победы — добрая традиция Сбербанка. «В этом году нас ждет особая, юбилейная дата. И задача нашего вклада «Помню. Горжусь» — не только дать нашим клиентам возможность безопасно разместить свои средства по повышенной ставке, но и помочь ветеранам. Эту задачу отлично решает наш надежный партнер — фонд «Память поколений», который адресно помогает участникам боевых действий сохранять жизнь и здоровье».