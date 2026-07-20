Драки и мигранты в багажниках. Власти Польши попросили Киев призвать украинцев к порядку

Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш попросил Киев призвать украинских беженцев не нарушать законы республики. Поводом послужили многочисленные преступления и нарушения, совершаемые украинцами. В то же время в Польше возросло число преступлений против граждан Украины, особенно избиений.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от Киева призвать украинских беженцев соблюдать порядок на территории республики.

«Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране», — заявил глава польского минобороны в разговоре с журналистами.

В качестве примера неподобающего поведения он напомнил, как в мае украинский блогер Андрей Гаврилов на спортивном автомобиле Chevrolet Corvette заехал на территорию озера Морское Око в Татранском национальном парке. Поскольку территория является заповедником, проезд туда категорически запрещен.

«Мы первые люди в истории, кто доехал сюда на авто… Думал, что просто нет дороги, ведь это горы, и Corvette там не проедет», — хвастался украинец.

Его посты вызвали скандал, в результате которого премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал разобраться в ситуации и наказать нарушителя. 24 мая Гаврилова депортировали из страны и запретили ему въезд в шенгенскую зону в течение пяти лет.

Косиняк-Камыш неоднократно указывал на усталость поляков от беженцев из соседней страны . В феврале 2025 года в эфире радио ZET он заявил, что польское общество радо помочь украинским женщинам и детям, однако жителей страны раздражает «видеть молодых украинских мужчин в машинах стоимостью не сотни тысяч, а миллионы». Министр обороны указал, что богатые украинские мужчины просто прячутся в Польше от мобилизации на родине.

Украинские нарушители

Инцидент с Гавриловым — далеко не единственный, вызвавший гнев у поляков. Так, 16 июля Варшавское отделение полиции сообщило о задержании 23-летнего украинца за подстрекательство к преступлению на почве ненависти. Выяснилось, что он опубликовал в соцсетях видео с призывом напасть на участников Марша памяти жертв Волынской резни событий марта — июля 1943 года, когда украинскими националистами были жестоко убиты, по разным оценкам, от 50 тыс. до 60 тыс. поляков.

Тогда же польские правоохранители предъявили 18-летнему беженцу обвинения в осквернении памятников жертвам украинских националистов. По данным следствия, с ноября 2024 года по август 2025 года молодой человек совершил 47 преступлений. Также выяснилось, что он готовился совершить диверсию с помощью беспилотника.

9 июля в городе Бытове трое украинцев жестоко избили 36-летнего мужчину и 44-летнюю женщину. Спустя два дня пострадавший умер в больнице. Беженцев задержали, против них возбудили уголовное дело.

23 и 28 июня польские пограничники задержали нескольких украинцев, организовавших канал незаконной миграции.

«За рулем BMW находился 33-летний гражданин Украины, проживавший в Польше несколько лет. Помимо водителя, в машине находились четверо мужчин: двое граждан Бангладеш и двое афганцев, двое из которых прятались в багажнике», — рассказывал портал Polsat.

31 мая двое украинцев, несмотря на запрет, выловили из озера Балатон в Варшаве сома длиной около 173 см, считавшего местной достопримечательностью. Городской депутат Марек Борковский после многочисленных жалоб местных жителей подал заявление в полицию о привлечении мужчин к ответственности за жестокое обращение с животными. 57-летнего украинца задержали, о судьбе второго подозреваемого не сообщалось.

Ответная агрессия

По информации британской газеты The Guardian, украинцы столкнулись с унизительным отношением к ним со стороны польских пограничников. По их словам, желающих въехать в страну беженцев часами держат на открытом воздухе на жаре, под дождем или снегом.

«Каждый раз, когда я въезжаю в Польшу, меня буквально трясет от ярости из-за того, как они на нас смотрят, как с нами обращаются», — заявила изданию графический дизайнер из Киева Ольга.

Также украинцы пожаловались, что поляки «смотрят на них свысока» .

17 июля газета Rzeczpospolita писала, что в январе – июне 2026 года в Польше выросло число преступлений, совершаемых против граждан Украины по причине ненависти.

Всего заявления в полицию написали 180 беженцев, что на 30% больше, чем в тот же период годом ранее.

19 июля стало известно, что в Полоцке мужчина избил 15-летнего молодого человека, разговаривавшего с подругой в автобусе на украинском языке. А десятью днями ранее за украинскую речь в телефонном разговоре десять поляков побили мужчину в Вроцлаве .

11 июля в Лодзи прохожий сломал нос и челюсть мужчине, которого принял за украинца.

В мае группа польских подростков жестоко избила трех сверстников из Украины, проломив череп 16-летнепу парню.

Всплеск взаимной агрессии между украинцами и поляками происходит на фоне ухудшений отношений между Киевом и Варшавой. Разногласия начались в конце мая из-за решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования «имени героев УПА» (организация запрещена в России) в честь возглавляемой пособником нацистов Степаном Бандерой Украинской повстанческой армии, ответственной за Волынскую резню.

В качестве ответа президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, являющегося высшей наградой страны. Украинские же чиновники и политики принялись массово возвращать имеющиеся у них польские награды.