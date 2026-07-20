Российские военные нанесли удары по Одессе. На одной из нефтебаз начался крупный пожар

Мощный пожар начался на нефтебазе компании «Эксимнефтепродукт» в Одессе после российского удара. В Минобороны рассказали о новых атаках на порты Одессы и Черноморска, а также по судам, связанным с поставками грузов для нужд украинской армии. Эксперты указали, что через эти гавани Запад поставляет ВСУ оружие.

В Одессе после ракетного удара начался сильный пожар на крупной нефтебазе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Российские военные нанесли удар ракетой «Бандероль» по топливным емкостям предприятия «Эксимнефтепродукт», пишут военкоры. На объекте вспыхнул масштабный пожар — густой дым виден из разных районов Одессы», — утверждает издание.

Также, по данным SHOT, беспилотниками нанесен удар по солнечной электростанции в Черноморске Одесской области. Объект использовался в том числе для обеспечения энергией портовой инфраструктуры и предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Другие удары

В министерстве обороны России рассказали о новых атаках на украинские объекты. Например, в порту Одессы удар был нанесен по двум сухогрузам, с которых выгружали грузы военного назначения. Также поражены резервуары с топливом, предназначенным для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В порту Черноморск (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») Одесской области объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в Черном море беспилотники ударили по двум украинским балкерам (суднам, предназначенных для транспортировки зерна и других насыпных грузов) и сухогрузу, которые пытались доставить в Черноморск грузы для ВСУ.

19 июля пресс-служба Минобороны объявила о массированном ночном ударе по военным предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по порту Южный в Одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку одной из самых массовых за все время проведения СВО:

«Более 40 ракет различных типов, большинство из которых [ударили] по столице, и 120 ударных беспилотников».

По сведениям Минобороны, были поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан», выпускавшие компоненты ракет , производившая беспилотники компания «Оаклайн», использовавшийся для хранения военной продукции терминал «Новой почты» и логистический центр «Амтел Пропертис», где складировались детали для дронов.

Позже в министерстве также сообщили об ударах по украинским судам в Черном море и объектам в Одессе, Южном и Новых Белярах Одесской области.

Смысл атак

Военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный в разговоре с ТАСС объяснил, что ударами по Одессе армия РФ нарушает логистику для поставок оружия ВСУ . Он указал, что каждый уничтоженный или поврежденный корабль означает недоставленный украинским военным груз:

«Более того, сами по себе удары делают Одессу малоприятным портом для доставки туда военных грузов иностранными моряками, иностранными компаниями, иностранными кораблями. Безусловно, это скажется на поставках, безусловно, скажется на переднем крае».

Он выразил уверенность, что Вооруженные силы России продолжат нанесение подобных ударов и в определенный момент их количество перейдет в качество, вызвав у ВСУ дефицит дронов, оружия и техники.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник рассказал «Вестям», что за три года через семь портов в Одесской области прошли около 8 тысяч кораблей.

«Что приходило на этих кораблях? В украинской отчетности написано, что там продукты питания, гражданские или какие-то мирные грузы. А каким же образом тогда на территорию Украины попадает вооружение, боеприпасы, танки, техника, все прочее? Конечно же, этим же грузом. Поэтому [наносятся] вот эти удары», — сказал дипломат.

Он указал, что данные суда являются «абсолютно подтверждаемыми» военными целями и удары по ним оправданы.

В свою очередь пресс-секретарь Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Новости.Live» заявил, что причинами участившихся российских атак на Одесскую область якобы является «экономическая значимость региона, портовая инфраструктура и близость к границам стран НАТО».