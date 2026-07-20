21 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

21 июля можно смело заказать фастфуд — ведь в День вредной еды разрешается все. Сегодня бухгалтеры отмечают День переучета, а летчики-пограничники принимают поздравления. Православные верующие чтут Казанскую икону Божией Матери. Какие исторические события и праздники пришлись на 21 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 21 июля

* Дeнь вpeднoй eды

Это неофициальный гастрономический праздник родом из США. В России его также знают как День нездоровой пищи. Он создан специально для тех, кто обычно следит за рационом, но в глубине души мечтает хоть один день в году дать волю вкусовым рецепторам и забыть о диетах.

Сладости, фастфуд, чипсы, газировка — вся эта калорийная еда, щедро сдобренная усилителями вкуса, не несет пользы, но дарит ни с чем не сравнимое удовольствие. И даже если вы придерживаетесь здорового питания, 21 июля ничто не мешает устроить себе «читмил» (запланированный прием пищи, во время которого человек сознательно отходит от строгого режима питания и позволяет себе съесть продукты, обычно исключенные из рациона) и отметить праздник сочным бургером, хрустящим картофелем фри или мороженым.

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* День пограничной авиации России

Неофициальный профессиональный праздник летчиков, которые несут службу по охране государственной границы. Его отмечают 21 июля — в этот день в 1932 году вышло постановление Совета труда и обороны СССР, положившее начало формированию авиационных подразделений в составе пограничных войск. Сегодня они патрулируют границу, участвуют в поисково-спасательных операциях, борьбе с контрабандой и других специальных операциях.

* День переучета

Это неофициальный профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 21 июля. Он посвящен учету материальных ценностей (инвентаризации, или редисконту) — процессу пересчета товаров, сырья и расходных материалов на предприятиях для сверки с бухгалтерскими документами. Инвентаризацию проводят для проверки наличия товаров, подготовки отчетов, выявления излишков и недостач, исправления ошибок в учете, а также при реорганизации, закрытии компании или смене материально ответственного сотрудника.

А если вы не имеете отношения к бухгалтерии и учету, этот день можно использовать как метафорический повод «пересчитать» свои жизненные приоритеты, навести порядок в делах или разобрать шкаф.

Необычные праздники 21 июля • День союза «или». Праздник придумала в начале XXI века группа литераторов и филологов. Он посвящен роли этого союза в создании альтернатив, выбора и параллельных сюжетных линий в литературе. • День турнира по перетягиванию каната. Неофициальный праздник силы и командного духа. Корни этой игры уходят в древность, но и сегодня она остается актуальной. Существует Международная федерация перетягивания каната (TWIF). Праздник посвящен азарту, единству и эмоциям, которые дарит это простое, но зрелищное состязание.

Что отмечают в разных странах 21 июля

Национальный день — Бельгия. В этот день в 1831 году первый король страны Леопольд I принес присягу, а годом ранее Бельгия провозгласила независимость. Это главный государственный праздник королевства.

Зажинки — Белоруссия. Это традиционный белорусский праздник, открывающий жатву. В XIX веке его приурочивали к 21 июля (дню Прокопия Жнеца), но сейчас дата плавающая — зависит от того, когда в конкретном хозяйстве созреет хлеб и начнется уборка. Современные Зажинки часто проходят как театрализованное действо: вручением символического первого снопа и выступлениями фольклорных коллективов.

Религиозные праздники 21 июля

* День Казанской иконы Божией Матери

Этот праздник установлен в память о чудесном обретении святыни в 1579 году. После опустошительного пожара в Казани девятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица и указала место, где под землей находится ее образ. Вначале родители не поверили ребенку, но после третьего видения они начали раскопки и обрели икону в целости. На месте находки архиепископ Иеремия совершил крестный ход, во время которого произошли первые исцеления — прозрели двое слепцов. Иван Грозный повелел заложить на этом месте храм и женский монастырь, где позже приняли постриг Матрона с матерью. К сожалению, оригинальный образ был утрачен в 1904 году (похищен и сожжен), однако в Благовещенском соборе Казани сегодня хранится один из чтимых списков той иконы.

Сергей Карпухин/РИА Новости

* День памяти великомученика Прокопия Кесарийского

В этот день Церковь вспоминает святого, жившего в Палестине во времена императора Диоклитиана. При рождении он носил имя Неаний и был знатным римским вельможей, усердным гонителем христиан. Однако после чудесного явления ему Самого Христа Неаний кардинально переменился: принял крещение, стал Прокопием и начал проповедовать Евангелие. Узнав об этом, его мать-язычница донесла на сына властям. За отказ принести жертву богам Прокопий был подвергнут истязаниям и в конце концов обезглавлен. Так гонитель стал мучеником за ту веру, которую прежде преследовал.

Народные праздники 21 июля

* Прокопий Жнец (Казанская летняя)

В народном календаре этот день имеет сразу два названия: Прокопий Жнец (по началу жатвы ржи) и Казанская летняя (по церковному празднику Казанской иконы Божией Матери). В некоторых регионах этот день считался большим праздником: молодежь гуляла по несколько дней, совмещая работу в поле с весельем.

Существовал строгий обычай: первый пучок сжатых колосьев клали на землю вместе с куском хлеба и сыра, а затем самая старшая женщина в семье вязала первый сноп. Его торжественно ставили в красный угол под образа, украшали лентами и цветами. Осенью этот сноп использовали для изгнания насекомых из избы и как лекарство для больного скота, а его зерна считались целебными.

По поверьям, в этот день в поле появлялся червец (камаха) насекомое-вредитель, который свивался в клубок. Встретить такой клубок считалось добрым знаком — к удаче и благополучию.

Именины 21 июля

* Николай;

* Федор.

Приметы: что можно и что нельзя делать 21 июля

Приметы о погоде

Если пчелы жалят, то наступит жара.

Если воробьи на Прокопа дерутся, то дни будут солнечными и ясными.

Муравьи спешно прячутся в муравейник и заделывают входы — к скорому ливню.

Сильный ветер — к дождливой осени.

Жаркий день — зима будет суровой и морозной.

Что можно делать 21 июля

* Собирать чернику — эта ягода считалась целебной.

* Молиться Казанской иконе и Прокопию — церковный праздник, принято посещать храм.

* Венчаться — по церковному уставу разрешено, хотя в народе не поощрялось из‑за горячей страды.

Что нельзя делать 21 июля

* Ссориться и сквернословить — особенно в поле, по поверью — к неурожаю.

* Заниматься тяжелым трудом после заката — по поверью, к переутомлению и болезням.

* Отказывать в милостыне — христианский долг, в праздник особенно принято помогать ближним.

Лунный календарь 21 июля

Фаза Луны: растущая, 7-й и 8-й лунный день. Луна в знаках зодиака Весы и Скорпион.

Астрологи считают этот день удачным для общения, переговоров и налаживания контактов. Слова сегодня обладают особой силой — все сказанное может сбыться, поэтому важно следить за речью и избегать негатива. Согласно прогнозам, вторая половина дня переходит под влияние Скорпиона, что добавляет глубины и эмоциональной интенсивности. Хорошее время для планирования, но от сложных дел лучше воздержаться. В целом день считается провокационным, но при мудром подходе позволяет «свернуть горы».

Знак зодиака рожденных 21 июля — Рак. Их стихия — вода. Это находчивые, решительные и ответственные личности.

Какие исторические события произошли 21 июля

* 356 год до н. э. — Герострат ради вечной славы поджег одно из Семи чудес света, храм Артемиды в Эфесе.

* 365 год — землетрясение частично разрушило Александрийский маяк. Стихия нанесла существенный ущерб, но сооружение простояло более тысячи лет. Окончательно маяк обрушился в 1375 году.

* 1542 год — папа римский Павел III учредил Римскую инквизицию, чтобы подавить протестантские настроения.

* 1610 год — чай впервые импортирован в Европу. Тогда его считали лекарственным, он был доступен лишь высшим слоям общества.

* 1613 год — в Москве состоялась коронация Михаила Федоровича Романова. Взошедший на престол правитель едва умел читать, а регентшей была инокиня Марфа.

* 1904 год — завершено строительство Великой Сибирской магистрали, крупнейшей железной дороги в мире. Сейчас она называется Транссибирской магистралью и соединяет Москву с Владивостоком.

Илья Наймушин/РИА Новости

* 1906 год — реформатор Петр Столыпин назначен главой правительства Российской империи.

* 1917 год — Александр Керенский возглавил Временное правительство.

* 1925 год — СССР присоединился к Международной метрической конвенции и перешел на международную систему измерений.

* 1940 год — нацистская Германия начала разработку «Плана Барбаросса».

* 1969 год — Нил Армстронг первым ступил на Луну.

* 1973 год — СССР запустил космический аппарат «Марс-4», который не вышел на орбиту Марса, но записал и передал данные ученым.

* 1975 год — завершилась космическая программа «Союз — Аполлон».

* 1983 год — на антарктической станции «Восток» зафиксирована температура −89,2°C — рекордно низкая за всю историю наблюдений.

* 2007 год — опубликован роман «Гарри Поттер и Дары Смерти», заключительное произведение цикла о юном волшебнике.

Кто родился 21 июля

* В 1616 году родилась Анна Медичи — принцесса из знаменитого дома Медичи.

* В 1816 году родился Пол Джулиус Рейтер — журналист и предприниматель, который основал информационное агентство Reuters.

* В 1899 году родился Эрнест Хемингуэй — лауреат Нобелевской премии по литературе, автор романов «Прощай, оружие!» и «Старик и море».

* В 1903 году родился Николай Соколов — живописец, карикатурист, участник художественного коллектива «Кукрыниксы».

* В 1920 году родился Айзек Стерн — выдающийся скрипач еврейского происхождения, которого считают одним из крупнейших музыкантов XX века.

* В 1934 году родился Евгений Велтистов — писатель-фантаст, прославившийся серией книг об Электронике.

* В 1937 году родился Эдуард Стрельцов — легендарный нападающий сборной СССР по футболу, олимпийский чемпион 1956 года.

* В 1946 году родилась Людмила Зайцева — советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

* В 1948 году родился Михаил Задорнов — писатель-сатирик, выступавший на телевидении с монологами собственного сочинения.

* В 1951 году родился Робин Уильямс — лауреат премии «Оскар», который прославился ролями в фильмах «Общество мертвых поэтов» и «Умница Уилл Хантинг».

Кто скончался 21 июля • В 1970 году умер Михаил Герасимов — советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук.

• В 2004 году умер Эдвард Льюис — американский генетик, Нобелевский лауреат.

• В 2025 году умерла Татьяна Егорова — советская и российская актриса театра и кино, писательница.

Кто отмечает день рождения 21 июля

* 90 лет исполняется Нани Брегвадзе — грузинской певице и пианистке, народной артистке СССР.

* 57 лет исполняется Аврааму Руссо — эстрадному певцу, прославившемуся дуэтами с Кристиной Орбакайте.

* 55 лет исполняется Шарлотте Генсбур — звезде фильмов Ларса фон Триера, дочери Джейн Биркин и Сержа Генсбура.

Актриса Шарлотта Генсбур спешит на званый ужин в Версальском дворце в рамках официального визита короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы, Париж, 20 сентября 2023 года Benoit Tessier/Reuters

* 55 лет исполняется Нонне Гришаевой — заслуженной артистке России и актрисе, известной по фильмам «День радио» и «День выборов».

* 49 лет исполняется Илье Носкову — театральному актеру, звезде сериала «Кто в доме хозяин».

* 48 лет исполняется Джастину Барта — американскому актеру, сыгравшему в фильмах «Мальчишник в Вегасе» и «Сокровище нации».

* 48 лет исполняется Джошу Хартнетту — голливудскому актеру, звезде картин «Перл-Харбор» и «Город грехов».

* 44 года исполняется Мигелю — хореографу, члену жюри шоу «Танцы».

* 37 лет исполняется Джуно Темпл — британской актрисе, которая известна по фильму «Оторва» и сериалу «Тед Лассо».

* 30 лет исполняется Ане Чалотре — исполнительнице роли Йеннифэр в сериале «Ведьмак».

* 26 лет исполняется Эрлингу Холанду — нападающему сборной Норвегии по футболу и клуба «Манчестер Сити».