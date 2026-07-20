Зеленский предложил Федорову новый пост. Что ответил экс-глава минобороны?

После отставки министра обороны Украины Михаила Федорова президент Владимир Зеленский попытался уладить разногласия в высшем военном руководстве страны. Как сообщила Financial Times, на днях Зеленский несколько раз беседовал с экс-министром, предлагая ему вернуться на госслужбу. Почему Федоров отказался, как реагируют на отставку военные и западные партнеры Украины — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе минобороны Михаилу Федорову пост в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) для координации оборонных технологий и привлечения инвестиций, сообщает Financial Times. На новой должности Федорову предлагалось заниматься развитием производства дальнобойных вооружений и военными реформами . Однако, по словам собеседников газеты, Федоров отклонил это и другие предложения.

«Сейчас у него много рычагов влияния. Он хочет одного: чтобы его восстановили [на посту министра обороны]. И он знает, что большая часть общества на его стороне», — рассказал FT источник.

Отставка Федорова вызвала протесты, которые начались в Киеве, а затем охватили еще как минимум 16 украинских городов. Первоначально демонстранты требовали вернуть бывшего министра, однако позже расширили свои требования.

На фоне ухода Федорова усилились призывы отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского , пишет FT. Генерала требуют заменить более молодым военным лидером, критикуя его консервативные взгляды на ведение боевых действий. Такого мнения придерживаются и демонстранты.

По мнению участников протестов, армией должны руководить офицеры нового поколения, способные быстро адаптироваться на фронте, внедрять беспилотные технологии и уйти от советских военных традиций.

«Оставить Сырского на посту сейчас означало бы не только игнорировать волю общества, но и деморализовать армию... Генерал должен уйти», — написал организатор протестов на Украине, ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский.

По информации FT, в последние дни Зеленский встречался с несколькими высокопоставленными украинскими военными, которых источники называют возможными кандидатами на пост главнокомандующего. Западные партнеры призвали президента как можно скорее урегулировать конфликт в военном руководстве, пишет издание.

«Мы ваш главный спонсор, и нам нужна стабильность. Нам нужны люди, которых мы знаем и которым доверяем», — приводит FT слова одного из западных чиновников.

Что говорят в ВСУ

Разногласия между бывшим министром обороны и главнокомандующим активно обсуждаются и в самой украинской армии, пишет The New York Times.

«Сейчас почти все разговоры посвящены этому», — рассказал газете командир одного из подразделений.

Несколько собеседников NYT признали профессиональные качества Александра Сырского, однако заявили, что командование слишком медленно меняет подходы к ведению боевых действий. По их мнению, военное руководство игнорирует реалии на поле боя и требует продвижения вперед, несмотря на постоянную опасность со стороны беспилотников.

«Сегодня все большее число командиров вынуждены думать не только о выполнении своей боевой задачи, но и о том, как избежать наказания», — заявил бригадный генерал Сергей Собко.

Некоторые военные поддерживают консервативный взгляд на боевые действия. Один из офицеров Генерального штаба заявил, что волнения в обществе — это «вихрь манипуляций», направленный на подрыв авторитетов. По его мнению, Федоров не до конца понимал специфику задач армии, так как не имел военного опыта.

Что говорят эксперты

На фоне скандалов из-за отставки Федорова западные страны опасаются потерять контракты на производство дронов, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Владимир Брутер.

Что касается самого конфликта, его развитие будет зависеть от того, насколько убедительно украинские власти смогут объяснить партнерам кадровые перестановки.

«Я думаю, ситуация продолжится до тех пор, пока власти четко не опишут свою программу после создания нового кабмина», — сказал Брутер.

Политолог Олег Глазунов назвал протесты в поддержку Михаила Федорова «цветной революцией», которую срежиссировали в США.

«Там одни и те же лица: те, кто выходил и три, и четыре, и пять, и десять лет назад, они за это получают деньги», — пояснил эксперт.

По мнению Глазунова, Федоров обладает значительными связями в США, а протесты поддерживаются через сеть неправительственных организаций.

Биография Михаила Федорова

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области, детство и юность провел в Запорожье. До прихода в политику он работал в сфере маркетинга и цифровых коммуникаций.

В 2019 году Федоров руководил цифровым направлением президентской кампании Владимира Зеленского, включая работу с социальными сетями. После победы Зеленского на выборах он вошел в состав правительства и в возрасте 28 лет возглавил вновь созданное министерство цифровой трансформации.

Под его руководством ведомство запустило приложение государственных услуг «Дия» (в переводе — «Действие»). После начала СВО Федоров также занимался технологическими проектами, связанными с беспилотными системами и цифровизацией оборонной сферы.

В январе 2026 года Федоров был назначен министром обороны Украины. В июле того же года он покинул должность после примерно шести месяцев работы.