«Мы каждый день ходим под Богом». Людмила Чурсина родилась 85 лет назад

20 июля 1941 года родилась Людмила Чурсина — советская и российская актриса; народная артистка СССР. Открытые источники называют местом ее рождения Сталинабад (сейчас – Душанбе) Таджикской ССР, но сама актриса рассказывала, что появилась на свет в медсанбате недалеко от деревни Груздово Псковской области — а на следующий день после родов ее мать отправилась в эвакуацию в Сталинабад, где ребенка официально зарегистрировали.

В детстве будущая актриса мечтала стать балериной, а в старших классах хотела «или самолеты строить, или на мостике корабля стоять». После школы она отправилась в Москву поступать в авиационный институт, но за компанию с подругой попытала удачу и в театральных вузах — и поступила в ВТУ имени Б. В. Щукина.

Сниматься в кино Чурсина начала еще во время учебы — ее первой ролью стала Зоя в картине «Когда деревья были большими» (1961). Всего за годы творческой деятельности она воплотила на экране более сотни героев. В их числе Дарья из «Донской повести» (1964), Анфиса из «Угрюм-реки» (1968), Оксана из «Адъютанта его превосходительства» (1969) и многие другие.

В 1984 актрису пригласили в Центральный академический театр Советской армии, впоследствии переименованный в Центральный академический театр Российской армии. Там она служила до самой смерти.

Чурсина умерла в возрасте 84 лет, 10 июня 2026 года.

«Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему», — заявили ТАСС в Центрального академического театра Российской Армии.

В своем последнем интервью актриса говорила, почему надо ценить «каждое мгновение».

«Мы все каждый день ходим под Богом. На человека может свалиться кирпич, машина наехать, поэтому мы и учимся миновать эти опасности и быть внимательнее, и дорожить жизнью, потому что мы за нее в ответе, коль нам этот дар вручен. Поэтому нужно стараться красиво по возможности жить. И быть хорошим человеком», — сказала Чурсина aif.ru.

Актриса скончалась после продолжительной болезни. Сообщалось, что в последний год она боролась с онкологическим заболеванием. Кроме того, известно, что артистка страдала от обструктивной болезни легких. Она признавалась, что была заядлой курильщицей со стажем более 50 лет.

Какой была Чурсина на экране и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».