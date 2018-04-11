Вся власть – абонентам

«ВСЁмоё!» – это первый в России тариф, в котором абонент сам выбирает, сколько он готов платить за мобильную связь. Такой подход в корне меняет отношения между оператором, делая абонента главным участником процесса формирования тарифа.

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Пакетные тарифы, которые изменили всё

За последние пару десятилетий мобильная связь в России прошла множество этапов развития. Не все помнят времена, когда одна минута разговора по мобильному телефону стоила 25 центов, даже если звонок был входящий. Чуть позже исчезла плата за входящие звонки и появился мобильный интернет. Медленный и дорогой. Эволюция тарифов следовала за развитием мобильных телефонов. Когда появился iPhone, все понимали, что мир не будет прежним. Именно тогда и появились пакетные тарифы на связь.

Пакетные тарифы пришлись абонентам по вкусу. Ведь смартфоны – это настоящие компьютеры, умещающиеся на ладони. Без доступа к интернету они бесполезны, а Wi-Fi доступен далеко не всегда даже сегодня. Платить за каждый мегабайт скачанных данных слишком дорого, даже если доступ в интернет нужен не всегда. Абоненты мобильной связи деньги считать умеют, а потому большая их часть стала пользоваться пакетными тарифами практически сразу после их появления. Действительно, проще знать, сколько будет стоить связь на месяц вперед, чем судорожно подсчитывать минуты и мегабайты, постоянно пополнять счет и чертыхаться, когда телефонный разговор растягивается на час.

По некоторым оценкам, ежегодно общий трафик интернета удваивается. Десять лет назад было сложно себе представить, что в среднем мобильный абонент будет скачивать более трех гигабайт ежемесячно. А скорости растут, и уже достигли той точки, когда мобильный интернет оказывается не менее быстрым, чем домашний, передающийся по кабелю. Про Wi-Fi и говорить не приходится, в нем скорость больше 10 мегабит в секунду уже считается приличной. Мобильная связь перешагнула эту планку еще в эпоху 3G. А в дверь уже стучатся сети пятого поколения, которые настолько быстры, что замеры скорости теряют всякий практический смысл.

Конструкторы сделали связь доступнее

Пакетные предложения навсегда изменили восприятие абонентов относительно того, какими должны быть тарифы. Но это было лишь начало большого пути. Во всем мире операторы экспериментировали с подходом формирования тарифов по принципу конструктора. В качестве примера можно вспомнить, как оператор Vodafone предложил своим английским абонентам выбрать количество мегабайт, минут и SMS, которые им понадобятся в течение месяца. Сегодня этот оператор вернулся к традиционным пакетным тарифам. Видимо, посмотрев, как хитрые абоненты настраивают тариф так, как им удобно, в Vodafone посчитали, что потеря денег не стоит лояльности абонентов.

Нельзя сказать, что в России не было таких тарифов. Но во всех традиционных конструкторах есть серьезный изъян: абонент узнает, сколько он будет платить в месяц, лишь в конце, когда уже настроил все необходимые пакеты услуг. Получается так, как будто вы ходите по магазину, на полках лежат разные привлекательные товары, но отсутствуют ценники. Вы набираете полную корзину деликатесов, идете на кассу и видите в чеке такую сумму, что волосы встают дыбом. Приходится совершать несколько подходов, пока не выяснится, что набранные товары стоят приемлемую цену. В «Билайне» посчитали такой подход не совсем справедливым и предложили абонентам самим решать, сколько они хотят потратить на связь, а уж потом комбинировать пакеты так, как им вздумается. Причем позволили делать это не только в момент покупки тарифа, а в любое время. Столько раз, сколько это понадобится. Хоть каждый день. Бесплатно.

«ВСЁмоё!» — тарифы, которыми управляют абоненты

В тарифах «ВСЁмоё!» абонент может изменять пакеты услуг столько раз, сколько понадобится. Все, что требуется от абонента, это выбрать размер ежедневной абонентской платы, после чего в любой момент он может произвести обмен пакетов SMS, минут и гигабайт по установленному курсу. В то время, как абоненты других операторов ограничены лишь обменом минут на гигабайты, а другим приходится за это еще приплачивать, в «Билайне» можно поменять гигабайты на минуты, минуты на SMS, а SMS снова на гигабайты. Все зависит от желания и потребностей абонента в конкретный момент.

Конструкторы открыли новую эпоху в формировании тарифов, а «Билайн» довел эту концепцию до логичного завершения: абоненты сами управляют своим тарифом, а не судорожно подсчитывают, какие же пакеты должны быть в их наборе, чтобы не пришлось доплачивать за дополнительные услуги. Но в «Билайне» решили пойти дальше, и теперь на всех тарифах «ВСЁмоё!», за исключением стартового предложения за минимальную плату, для мобильного интернета уже не существует такое понятие, как роуминг. Это означает, что, отправляясь в поездку в другой регион, абонент может перенастроить свой тариф так, чтобы больше пользоваться интернетом, а по возвращению домой – обменять гигабайты на минуты. Вы и сами вспомните, часто ли вам приходится звонить в поездках, или же все-таки на первый план выходит мобильный интернет? Вот именно.