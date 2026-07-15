Россиянам начнут возвращать похищенные мошенниками деньги. Как это будет работать

В России готовится к запуску новый механизм защиты граждан от телефонных мошенников. Минцифры разработало правила, по которым пострадавшие смогут вернуть похищенные деньги за счет банков или операторов связи. Подробнее о том, как будет работать новая система компенсаций и какие меры по борьбе с мошенниками уже действуют, — в материале «Газеты.Ru».

В России готовится к запуску новый механизм защиты граждан от телефонных аферистов. Минцифры разработало правила, по которым пострадавшие смогут вернуть похищенные деньги напрямую за счет банков или сотовых операторов. Постановление правительства должно вступить в силу 1 марта 2027 года.

Компенсация будет возможна только в том случае, если финансовая организация или оператор связи не выполнили требования закона и пропустили подозрительные действия. Если системы безопасности коммерческих компаний дали сбой, они будут обязаны вернуть клиенту похищенное.

Процесс возврата средств будет состоять из нескольких этапов

Обращение в банк. Человек, обманутый злоумышленниками, подает заявление в свой банк и сообщает о мошенническом переводе.

Внутренняя проверка банка. Банк проверяет собственную систему безопасности: была ли техническая возможность распознать мошенничество и остановить транзакцию. Если да — он выплачивает компенсацию. Если нет — перенаправляет запрос сотовому оператору.

Проверка на стороне оператора. Оператор выясняет, мог ли он вовремя выявить мошенников и принять необходимые меры.

Выплата. Если проверка подтверждает вину сотовой компании, она компенсирует клиенту весь ущерб.

Если банк или оператор откажут в выплате, такое решение можно будет оспорить.

Сроки выплат будут зависеть от географии движения украденных средств. Стандартный срок возврата при переводах внутри России составит до 30 дней , если мошенники успели провести трансграничный перевод и вывести деньги за рубеж, возврат может занять до 60 дней.

Сколько россияне теряют из-за телефонных мошенников

Телефонные и интернет-аферисты воруют у жителей России миллиарды рублей . Согласно официальному отчету Центробанка, точная сумма потерь в 2025 году составила 29,3 млрд рублей, что на 6,4% превышает результаты 2024 года (тогда граждане лишились 27,5 млрд рублей).

Параллельно регулятор зафиксировал резкий всплеск активности злоумышленников — общее число незаконных списаний подскочило почти на треть (+31,2%) и составило 1,6 миллиона инцидентов. При этом вернуть людям удалось лишь малую часть похищенного: банки компенсировали пострадавшим всего 1,7 млрд рублей, что составляет 5,9% от всей суммы ущерба.

Главным каналом незаконного вывода денег стали банковские карты — с их помощью мошенники провели 980,4 тысячи транзакций. Еще 290,6 тысячи незаконных переводов ушло через Систему быстрых платежей (СБП), а в 282,6 тысячи случаев преступники списывали деньги напрямую со счетов, не привязанных к картам.

Какие ограничения уже введены

Первый пакет из 30 мер по борьбе с мошенничеством был принят в 2025 году, большая часть норм вступила в силу с 1 июля того же года. В конце июня 2026 года президент Владимир Путин подписал второй пакет поправок (законы № 210-ФЗ и № 199-ФЗ). Часть его положений уже действует.

С 1 марта 2026 года начала работать единая государственная информационная система «Антифрод», объединяющая Роскомнадзор, операторов связи и банки. Она верифицирует каждый звонок и позволяет блокировать вызовы с подменных номеров на стадии их прохождения.

Кроме того, были введены жесткие ограничения на число активных номеров. На одного гражданина РФ теперь можно оформить не более 20 SIM-карт. Для иностранцев правила жестче — покупка только по биометрии.

Также граждане получили возможность установить через портал «Госуслуги» самозапрет на дистанционное оформление SIM-карт, отключить SMS-рассылки и спам-звонки, а все вызовы от организаций теперь сопровождаются обязательной маркировкой с указанием названия компании.

Еще одно нововведение — запрет на передачу SIM-карт другим лицам: исключение сделано только для близких родственников. Помимо этого, банкам, операторам связи, маркетплейсам и ряду других организаций запрещено использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами.

В июне 2026 года был введен запрет на расторжение договора с оператором мобильной связи раньше чем через 90 дней после его заключения и получения SIM-карты.

Третий пакет мер против мошенников планируется запустить с 1 марта 2028 года. Сайты и приложения обяжут три года хранить историю аккаунтов пользователей для передачи силовикам, а в СМС-рассылках запретят указывать личные данные получателей.

Чтобы перекрыть звонки аферистов из-за рубежа, сервисы интернет-телефонии (виртуальные АТС) смогут работать только на российских IP-адресах. Кроме того, в государственную систему «Антифрод» разрешат вносить данные о киберпреступниках, даже если эта информация была перехвачена в хакерских чатах.