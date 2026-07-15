Россиянам начнут возвращать похищенные мошенниками деньги. Как это будет работать

В России готовится к запуску новый механизм защиты граждан от телефонных аферистов. Минцифры разработало правила, по которым пострадавшие смогут вернуть похищенные деньги напрямую за счет банков или сотовых операторов. Постановление правительства должно вступить в силу 1 марта 2027 года.
Компенсация будет возможна только в том случае, если финансовая организация или оператор связи не выполнили требования закона и пропустили подозрительные действия. Если системы безопасности коммерческих компаний дали сбой, они будут обязаны вернуть клиенту похищенное.
Процесс возврата средств будет состоять из нескольких этапов
Обращение в банк. Человек, обманутый злоумышленниками, подает заявление в свой банк и сообщает о мошенническом переводе.
Внутренняя проверка банка. Банк проверяет собственную систему безопасности: была ли техническая возможность распознать мошенничество и остановить транзакцию. Если да — он выплачивает компенсацию. Если нет — перенаправляет запрос сотовому оператору.
Проверка на стороне оператора. Оператор выясняет, мог ли он вовремя выявить мошенников и принять необходимые меры.
Выплата. Если проверка подтверждает вину сотовой компании, она компенсирует клиенту весь ущерб.
Если банк или оператор откажут в выплате, такое решение можно будет оспорить.
Сроки выплат будут зависеть от географии движения украденных средств. Стандартный срок возврата при переводах внутри России составит до 30 дней, если мошенники успели провести трансграничный перевод и вывести деньги за рубеж, возврат может занять до 60 дней.
Сколько россияне теряют из-за телефонных мошенников
Телефонные и интернет-аферисты воруют у жителей России миллиарды рублей. Согласно официальному отчету Центробанка, точная сумма потерь в 2025 году составила 29,3 млрд рублей, что на 6,4% превышает результаты 2024 года (тогда граждане лишились 27,5 млрд рублей).
Параллельно регулятор зафиксировал резкий всплеск активности злоумышленников — общее число незаконных списаний подскочило почти на треть (+31,2%) и составило 1,6 миллиона инцидентов. При этом вернуть людям удалось лишь малую часть похищенного: банки компенсировали пострадавшим всего 1,7 млрд рублей, что составляет 5,9% от всей суммы ущерба.
Главным каналом незаконного вывода денег стали банковские карты — с их помощью мошенники провели 980,4 тысячи транзакций. Еще 290,6 тысячи незаконных переводов ушло через Систему быстрых платежей (СБП), а в 282,6 тысячи случаев преступники списывали деньги напрямую со счетов, не привязанных к картам.
Какие ограничения уже введены
Первый пакет из 30 мер по борьбе с мошенничеством был принят в 2025 году, большая часть норм вступила в силу с 1 июля того же года. В конце июня 2026 года президент Владимир Путин подписал второй пакет поправок (законы № 210-ФЗ и № 199-ФЗ). Часть его положений уже действует.
С 1 марта 2026 года начала работать единая государственная информационная система «Антифрод», объединяющая Роскомнадзор, операторов связи и банки. Она верифицирует каждый звонок и позволяет блокировать вызовы с подменных номеров на стадии их прохождения.
Кроме того, были введены жесткие ограничения на число активных номеров. На одного гражданина РФ теперь можно оформить не более 20 SIM-карт. Для иностранцев правила жестче — покупка только по биометрии.
Также граждане получили возможность установить через портал «Госуслуги» самозапрет на дистанционное оформление SIM-карт, отключить SMS-рассылки и спам-звонки, а все вызовы от организаций теперь сопровождаются обязательной маркировкой с указанием названия компании.
Еще одно нововведение — запрет на передачу SIM-карт другим лицам: исключение сделано только для близких родственников. Помимо этого, банкам, операторам связи, маркетплейсам и ряду других организаций запрещено использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами.
В июне 2026 года был введен запрет на расторжение договора с оператором мобильной связи раньше чем через 90 дней после его заключения и получения SIM-карты.
Третий пакет мер против мошенников планируется запустить с 1 марта 2028 года. Сайты и приложения обяжут три года хранить историю аккаунтов пользователей для передачи силовикам, а в СМС-рассылках запретят указывать личные данные получателей.
Чтобы перекрыть звонки аферистов из-за рубежа, сервисы интернет-телефонии (виртуальные АТС) смогут работать только на российских IP-адресах. Кроме того, в государственную систему «Антифрод» разрешат вносить данные о киберпреступниках, даже если эта информация была перехвачена в хакерских чатах.