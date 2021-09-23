Зеленский рассказал, почему совершили покушение на его помощника

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. В начале речи политик рассказал о покушении на своего помощника Сергея Шефира, случившемся 22 сентября. Трансляция велась в Facebook офиса главы государства.

«О прошлой ночи я расскажу детальнее. Три часа ночи – десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение: 12 выстрелов, 3 попали в водителя. Вот вам цена изменений в стране, вот вам цена реформ», — заявил Зеленский во время своего выступления.

22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. В результате нападения был ранен водитель, сам советник президента не пострадал.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

Согласно предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».