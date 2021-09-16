Песков рассказал, кто из окружения Путина заболел COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с самоизоляцией президента России Владимира Путина, рассказал, кто из окружения главы государства заболел COVID-19.

Он также сообщил, что коронавирусом заболели сотрудники, принимающие участие в обеспечении работы и безопасности главы государства.

«Что касается президента, естественно, все необходимое тестирование проводится. Он работает в обычном режиме», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что самоизоляция президента продлится как минимум неделю, но более точно сейчас сказать нельзя.

По словам представителя Кремля, плановая вакцинация и ревакцинация от коронавируса в Кремле не проводится, но практически все, кто работает с президентом, прошли вакцинацию.

Кроме того, Песков подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса нельзя полностью исключить риск заражения инфекцией на мероприятиях с участием главы государства, потребуется анализ, чтобы разобраться в оценке ситуации.

Решение о самоизоляции глава государства принял в связи с тем, что в его окружении несколько человек заболели COVID-19. Ранее Песков сообщал, что Путин чувствует себя хорошо и абсолютно здоров, а формат самоизоляции не повлияет на суть его рабочих будней.

После известия о выявленных в окружении президента случаях коронавируса Путину пришлось участвовать в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

О том, что президент сделал первую дозу прививки от COVID-19, стало известно в конце марта. Вторую дозу вакцины он получил 14 апреля. В июне Путин на «Прямой линии» рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V».