США отложили удары по Ирану. Трамп пригрозил «полномасштабным наступлением»

США отложили удары по Ирану на два-три дня после просьбы Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на мирную сделку с Тегераном, но при этом поручил Пентагону готовиться к «полномасштабному наступлению», если соглашение не будет достигнуто.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложил удар по Ирану, который был запланирован на 19 мая.

По его словам, с такой просьбой к нему обратились лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые считают, что переговоры с Тегераном могут привести к сделке. При этом Трамп поручил Пентагону сохранять готовность к более масштабным действиям, если соглашение не будет достигнуто.

Пауза на несколько дней

Трамп сообщил, что США приостановили планы по удару на «два или три дня». По словам американского президента, речь идет о коротком сроке, который должен дать возможность продолжить переговоры. Он заявил, что Вашингтон предпочел бы добиться результата без возобновления боевых действий, но связал дальнейшие шаги США с тем, согласится ли Иран на приемлемую для американской стороны сделку.

По данным Associated Press, запланированная атака была отложена после обращений со стороны государств Персидского залива. Трамп назвал среди тех, кто просил Вашингтон не наносить удар немедленно, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Financial Times также сообщила, что эти страны убеждали Белый дом дать дипломатическим контактам дополнительное время, поскольку переговоры, по их оценке, могли приблизиться к развязке.

Axios в свою очередь уточнил, что решение о паузе последовало после того, как Вашингтон оценил новое иранское предложение. По данным портала, Белый дом счел его недостаточным, однако Трамп все же согласился отложить удар. Axios писал, что американский президент поручил министру обороны Питу Хегсету и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну приостановить атаку, но сохранить готовность к действиям, если переговоры не дадут результата.

Сделка через посредников

По данным СМИ, отмена удара не означает отказа Вашингтона от военного сценария. Axios пишет, что Трамп заявил о готовности США перейти к «полному» или «полномасштабному» наступлению, если «приемлемая сделка» не будет достигнута.

Одним из ключевых посредников в контактах между Вашингтоном и Тегераном стал Пакистан. Reuters сообщал, что пакистанская сторона передала США обновленное иранское предложение по прекращению конфликта. Иранский МИД подтвердил, что позиция Тегерана была передана через Пакистан, который выступает посредником между сторонами.

Al Jazeera также писала, что Иран направил ответ на американское предложение через Пакистан. По данным телеканала, Тегеран добивается освобождения замороженных за рубежом активов, снятия санкций и признания контроля над Ормузским проливом. В публикации также отмечалось, что иранская сторона связывает переговоры с прекращением боевых действий и гарантиями против будущих атак.

Axios сообщал, что Белый дом счел обновленное предложение Ирана недостаточным. По данным издания, американские чиновники считают, что документ не содержит достаточно серьезных изменений по ключевым вопросам, прежде всего по ядерной программе. Reuters, в свою очередь, отметил, что среди требований Ирана остаются компенсации за ущерб от боевых действий, снятие военно-морской блокады, гарантии безопасности и возможность возобновить экспорт нефти.

Ядерный вопрос

Трамп неоднократно называл главным требованием США отказ Ирана от обладания ядерным оружием. Именно вопрос ограничения иранской ядерной программы остается центральным в переговорах. Трамп связывает возможную сделку с гарантиями того, что Тегеран не будет развивать военный ядерный потенциал.

Axios 6 мая писал, что США и Иран приблизились к одностраничному меморандуму о взаимопонимании, который мог бы завершить войну и запустить отдельный этап переговоров по ядерной программе. По данным издания, речь шла о документе из 14 пунктов, который должен был определить рамку для дальнейших консультаций, включая ограничения на иранскую ядерную активность, санкции и режим прохода через Ормузский пролив.

Среди условий США назывались сохранение работы только одного ядерного объекта в Иране, передача 400 кг иранского урана американской стороне и отказ США от компенсаций.