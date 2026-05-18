19 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Календарь на 19 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей, фаза луны, знак зодиака, именины

19 мая в России отмечают День фармацевтического работника и вспоминают пионерское движение. В разных странах празднуют Всемирный день честной игры, который подчеркивает важность соблюдения правил в спорте. Православные верующие чтят память праведного Иова Многострадального. Какие еще праздники приходятся на 19 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 19 мая

* День фармацевтического работника в России

Праздник установлен по инициативе Минздрава России в 2021 году в знак признания огромного вклада фармацевтов в систему здравоохранения. Дата приурочена к открытию первой аптеки на Руси в 1581 году. Поначалу лекарства создавались здесь лишь для царской семьи, но при Михаиле Федоровиче Романове аптека стала обслуживать дворян.

Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают провизоры, технологи, ученые-разработчики, сотрудники аптек и представители фармкомпаний.

* День детских общественных объединений и организаций, бывший День пионерии

Российский праздник детских общественных объединений во многом сохраняет традиции своего советского предшественника — Дня пионерии. Он появился в 1922 году, когда Вторая Всероссийская конференция комсомола решила создать первые пионерские отряды в стране. Попасть в пионерское движение считалось почетным, и звание пионера нужно было заслужить. Преимущества были у отличников и хорошистов. Свою роль играли оценка за поведение и участие в жизни класса и школы. «Судьба» отстающих решалась открытым голосованием на совете дружины.

После роспуска Всесоюзной пионерской организации праздник видоизменился: его начали отмечать как День детских общественных объединений. Но традиции остались прежними: в этот день проводят классные часы, субботники, спортивные соревнования, концерты и другие мероприятия.

* Всемирный день честной игры

Дата отмечается под эгидой ООН. В этот день в мире говорят о солидарности и здоровой конкуренции в спорте. К сожалению, до сих пор в крупных соревнованиях есть место дискриминации, травле и неуважительному отношению к соперникам.

Праздник родился как общественная инициатива: в 2013 году бельгийская некоммерческая организация Panathlon провела серию мероприятий, куда входила эстафета честной игры. Идею поддержали международные сообщества, и в 2024 году Генеральная Ассамблея ООН резолюцией установила дату, посвященную культуре честной игры.

* День ландышей в России

Красивый праздник символизирует весну, нежность и чистоту. В этот день принято дарить близким букеты ландышей. Обычно эти растения цветут в мае или июне, но в последнее время в связи с климатическими изменениями в средней полосе России ландыши могут зацветать и в конце апреля.

* Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника

Этот день учрежден медицинским сообществом для поддержки людей, страдающих болезнью Крона и язвенным колитом. Оба диагноза опасны для человека. К тому же за последние десятилетия уровень заболеваемости той же болезнью Крона вырос вдвое. Чаще всего воспалительные заболевания кишечника связаны с генетическими факторами.

Чем больше известно о симптомах этих болезней, тем больше шансов вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. Ежегодно в эту дату проходят просветительские мероприятия, а также благотворительные акции. Символ дня — фиолетовая лента.

* День рождения кубика Рубика

Венгерский профессор Эрно Рубик изобрел головоломку в 1974 году. В какой именно день это произошло, точно не известно, но компания Google предложила отмечать день рождения кубика Рубика 19 мая (05.19 в американском формате), потому что максимальное количество комбинаций в головоломке — 519 квинтиллионов.

Веселые праздники • День русской печи. Праздник посвящен символу русского дома, без которого сложно представить любую народную сказку. Печь на Руси служила не только для приготовления пищи, но и для обогрева жилища и отдыха. • День динозавров. Праздник отмечается в третий вторник мая. В этот день детские центры и зоопарки устраивают тематические дни и выставки. А взрослые поклонники динозавров собираются на кинопоказы «Парка Юрского периода» и других фильмов по теме.

Что отмечают в разных странах 19 мая

День памяти Ататюрка, молодежи и спорта — Турция. Этот праздник один из самых масштабных в стране, так как жители по сей день гордятся «отцом турок» и восхищаются его достижениями. Дата выбрана в память о выступлении Мустафы Кемаля Ататюрка перед турецкой молодежью в городе Самсун 19 мая 1919 года. К этой дате в Турции приурочены спортивные мероприятия и торжества; улицы городов украшаются национальными флагами и портретами Ататюрка. Кстати, сам Мустафа Кемаль выбрал 19 мая днем своего рождения, так как достоверная дата его появления на свет была неизвестна.

День рождения Хо Ши Мина — Вьетнам. Вьетнамцы 19 мая отмечают день рождения основателя Коммунистической партии Вьетнама, вождя и первого президента Северного Вьетнама. Это государственный праздник, в стране проходят выставки, концерты, благотворительные акции и памятные мероприятия.

Религиозные праздники 19 мая

* День памяти праведного Иова Многострадального

Праведный Иов жил за 2000 лет до Рождества Христова. О жизни праведника рассказывается в Книге Иова, являющейся частью Ветхого Завета. На долю святого выпало множество испытаний. В 78 лет Иов потерял детей и имущество, заболел проказой, но не утратил веры в Бога. Его близкие решили, что своими действиями Иов навлек на себя гнев высших сил: жена умоляла старца похулить Бога и умереть. Но Иов остался непреклонен — даже в болезни он настаивал, что страдания посланы ему по неведомому божьему промыслу.

Старец обратился к Богу и попросил засвидетельствовать его невиновность. Бог прекратил страдания Иова и не только возвратил ему прежнее благосостояние, но и удвоил его. Иов Многострадальный стал символом надежды для тех, кто проходит через испытания.

Народные праздники 19 мая

* Иов Горошник

На Руси день памяти Иова Многострадального называли Иовом Горошником, так как сегодня было принято сеять огурцы и горох. Крестьяне считали, что если сделать это на Иова, получишь хороший урожай.

Бобовые были широко распространены и доступны всем — из них готовили суп, кашу, пироги. Так как горох разводили на Руси испокон веков, существовала присказка, дошедшая до наших дней: «при царе Горохе».

Именины 19 мая

* Василий;

* Денис;

* Иван;

* Иларион;

* Иов.

Приметы: что можно и что нельзя делать 19 мая

Приметы о погоде

Если на Иова роса обильная, уродятся огурцы.

Утром нет росы — скоро пойдет дождь.

Туман утром — к погожим дням.

Ясный день принесет жаркое лето.

Что можно делать 19 мая

* Много трудиться — так можно сохранить и улучшить здоровье.

* Умываться росой — чтобы сохранить красоту.

* Помогать нуждающимся — это привлечет удачу в дом.

* Знакомиться и назначать свидания.

Что нельзя делать 19 мая

* Нанимать новых работников — если верить приметам, они будут ленивыми и небрежными.

* Покупать новую одежду и обувь — есть риск забрать болезни тех, кто примерял их раньше.

* Топтать траву, особенно если на ней есть роса — можно спугнуть удачу.

* Ссориться и скандалить — конфликт будет продолжительным.

Лунный календарь 19 мая

Фаза Луны: растущая Луна, четвертый день лунного цикла.

Луна находится в знаке Близнецы.

По прогнозам астрологов, 19 мая — не самый удачный день. Он может стать проверкой на прочность. Есть вероятность ощутить, что судьба ставит перед моральным выбором и будит желание поддаться чему-то привлекательному, запретному. Очень важно суметь противостоять подобным соблазнам, а это отнимет у вас много энергии и сил. Поэтому во второй половине дня может упасть настроение, возникнут ссоры.

В то же время, полагают эзотерики, в работе дела могут пойти хорошо: усилия наконец окупятся и принесут впечатляющие результаты. Последователи астрологии советуют в этот день завершать долгоиграющие проекты, исправлять ошибки и заниматься работой с документами. При этом они рекомендуют по возможности отложить подписание важных договоров, выход на новую работу и начало новых дел. Если верить звездным раскладам, стоит воздержаться от решения финансовых вопросов, чтобы не потерять деньги. Впрочем, научных доказательств этому нет. Поэтому поступайте так, как считаете правильным.

День рождения празднуют люди, родившиеся под знаком Тельца. Их планетой-покровителем является Венера. Представители знака, по утверждению астрологов, отличаются реальным упорством и трудолюбием.

Какие исторические события произошли 19 мая

* 1051 год — младшая дочь великого князя киевского Ярослава Мудрого Анна Ярославна вышла замуж за французского короля Генриха I.

* 1780 год — над территорией Северной Америки произошло необъяснимое явление, получившее название «Черный день»: в 13 часов 25 минут по непонятным причинам померкло Солнце. Позже исследователи выдвинули версию, что причиной могли стать сильные лесные пожары в Канаде.

* 1817 год — в Российской империи учрежден Государственный коммерческий банк, который позже был реформирован в Государственный банк Российской империи.

* 1908 год — Сергей Дягилев поставил оперу «Борис Годунов» с Федором Шаляпиным на сцене парижской «Гранд-опера».

* 1910 год — Земля пересекла хвост кометы Галлея. Это событие не имело серьезных последствий для Земли и ее обитателей, но вызвало опасения среди астрономов.

* 1989 год — в Москве открылся всесоюзный конкурс «Мисс СССР-89», который ныне известен как «Мисс Россия».

* 2008 год — региональный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет.

* 2018 год — состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл в капелле Святого Георгия Виндзорского замка.

* 2024 год — президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета.

Дни рождения и юбилеи 19 мая

* В 1857 году родился Джон Джекоб Абель — биохимик, фармаколог, первооткрыватель адреналина.

* В 1890 году родился Хо Ши Мин — вьетнамский революционер, политик и военный деятель, президент Вьетнама.

* В 1925 году родился Малкольм Икс — борец за права чернокожих.

* В 1909 году родился Николас Уинтон — британский филантроп, который во время Второй мировой войны спас сотни еврейских детей из оккупированной немцами Чехословакии. Его часто называют «британский Шиндлер».

* В 1930 году родился Леонид Харитонов — актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, актер МХАТа им. Горького, звезда фильмов про Ивана Бровкина.

* В 1949 году родился Дасти Хилл — американский музыкант, автор песен, бас-гитарист и второй вокалист группы ZZ Top.

* В 1951 году родился Джоуи Рамон — основатель панк-рок-группы Ramones.

Кто скончался 19 мая • В 1125 году умер Владимир Мономах — великий князь киевский, государственный деятель. • В 1389 году умер Дмитрий Донской — князь московский. • В 1935 году умер Лоуренс Аравийский (настоящее имя Томас Эдвард Лоуренс) — археолог, путешественник и дипломат. • В 1994 году умерла Жаклин Кеннеди Онассис — вдова президента США Джона Кеннеди.

* 80 лет исполняется Микеле Плачидо — итальянскому актеру, известному по телесериалу «Спрут».

* 73 года исполняется Шаваршу Карапетяну — советскому спортсмену, чемпиону мира по подводному плаванию, спасшему десятки людей из тонущего троллейбуса в 1976 году.

* 61 год исполняется Михаилу Горевому — российскому актеру театра и кино, театральному режиссеру, педагогу.

* 55 лет исполняется Лере Кудрявцевой — российской актрисе, теле- и радиоведущей.

* 54 года исполняется Йенни Берггрен — певице, экс-участнице группы Ace of Base.

* 51 год исполняется Еве Польне — российской певице, бывшей солистке группы «Гости из будущего».

* 49 лет исполняется Наталии Орейро — уругвайской певице и актрисе, получившей известность в России благодаря сериалу «Дикий ангел».

* 34 года исполняется Евгению Кузнецову — российскому хоккеисту, обладателю Кубка Стэнли, звезде клуба «Вашингтон Кэпиталз», ныне выступающему за уфимский «Салават Юлаев».

* 34 года исполняется Сэму Смиту — британскому певцу и автору песен.