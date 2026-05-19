«Дорогие китайские друзья»: Путин обратился к гражданам КНР перед визитом в Пекин

Путин обратился к гражданам КНР и рассказал о предстоящей поездке в Китай

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время прогулки в личной резиденции главы КНР «Чжуннаньхай», 2025 год

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Китая перед визитом в Пекин 19–20 мая. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Китая в преддверии официального визита в КНР, который пройдет 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Видеопослание опубликовано перед началом поездки, приуроченной к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

По итогам переговоров Москва и Пекин планируют подписать около 40 документов, включая совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Видеообращение вместо статьи

В обращении к гражданам КНР Путин назвал Си Цзиньпина своим «давним добрым другом» и заявил, что рад вновь посетить Пекин по его приглашению. Российский президент отдельно отметил значение регулярных взаимных визитов представителей двух стран и напомнил о 25-летии договора, который является основополагающим для двусторонних отношений.

Путин в видеообращении заявил, что ценит настрой председателя КНР на долгосрочное сотрудничество с Россией. По его словам, личные контакты с Си Цзиньпином позволяют Москве и Пекину намечать новые планы и реализовывать их. Отдельно президент отметил готовность двух стран поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим ключевые интересы России и Китая, включая защиту суверенитета и национального единства.

В Кремле перед визитом также объясняли, что в этом году вместо традиционной статьи или интервью российского лидера для китайской аудитории было выбрано видеообращение.

«Не против кого-либо»

Одной из центральных формулировок видеообращения стало заявление Путина о том, что российско-китайская стратегическая связка играет «стабилизирующую роль» на мировой арене. Президент также сказал, что Москва и Пекин «не дружат против кого-либо», а работают «на дело мира и всеобщего процветания».

В своем обращении Путин подчеркнул расширение российско-китайских связей в экономике, политике и обороне. По словам российского президента, РФ и КНР достигли «беспрецедентного уровня» взаимопонимания и доверия.

Тезис о том, что взаимодействие Москвы и Пекина не направлено против третьих стран, прозвучал и накануне поездки. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также подчеркивал, что Россия и Китай «не дружат против других», а связывают свое взаимодействие с темой «всеобщего процветания».

Экономика без доллара

В видеообращении Путин заявил, что российско-китайский товарооборот превысил отметку в $200 млрд, а взаимные расчеты почти полностью переведены на рубли и юани. Ушаков накануне визита называл более высокую оценку по итогам прошлого года — почти $240 млрд. По его словам, переход на расчеты в национальных валютах делает торговлю России и Китая менее зависимой от влияния третьих стран и нестабильности на мировых рынках.

В экономической повестке переговоров отдельно ожидается энергетика. Ушаков сообщал, что Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят проект газопровода «Сила Сибири — 2», который предполагает поставки российского газа в Китай через Монголию. Помимо этого, по словам помощника президента РФ, стороны затронут вопросы партнерства в сфере углеводородов.

Ушаков также отмечал, что энергетические поставки из России остаются одним из ключевых направлений торговли с Китаем. Так, в первом квартале поставки нефти в КНР выросли на 35%, также продолжаются поставки природного газа. Отдельная встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, как ожидается, будет посвящена торгово-экономическому сотрудничеству.

В Китай вместе с Путиным отправляется расширенная российская делегация. В нее вошли пять вице-премьеров. Среди них Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко.

В состав российской делегации входят глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр сельского хозяйства Оксана Лут, а также другие министры. В составе делегации также заявлены глава Центробанка Эльвира Набиуллина, губернаторы, руководители госкорпораций и представители крупного бизнеса.

После церемонии встречи в Пекине Путин и Си Цзиньпин должны провести переговоры в Доме народных собраний. По словам Ушакова, встреча начнется в узком составе, где планируется обсудить «наиболее важные» и «чувствительные» вопросы российско-китайских отношений.