В МИД назвали надуманными обвинения компании из США в кибератаках в адрес России

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов назвал надуманными новые обвинения Вашингтона в кибератаках в адрес Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Отмечен очередной вброс надуманных обвинений в адрес России в совершении хакерских атак. Это результат так называемого расследования калифорнийской компании RiskIQ. Журналисты и частный сектор [США] в пику руководства своего собственного государства продолжают по инерции играть в антироссийскую риторику», — сказал он.

Бикантов пожелал американской прессе новых интересных и актуальных инфоповодов, поскольку «история с мнимой российской киберугрозой давно себя исчерпала».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что верит в возможность налаживания сотрудничества между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности. 9 июля глава России Владимир Путин и американский лидер провели часовой телефонный разговор. В ходе разговора президенты обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.

По словам Байдена, в ходе беседы он дал президенту России понять, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи с хакерскими атаками с использованием программ-вымогателей. При этом Байден сказал, что США не считают, что кибератаки спонсировались российским правительством.