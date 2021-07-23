Лавров назвал «вменяемыми людьми» представителей талибов*

Сделанные представителями движения «Талибан (организация запрещена в России)» заявления в ходе их переговоров в Москве позволяют говорить о том, что это «вменяемые люди». Соответствующее заявление в ходе вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» сделал глава российского МИД Сергей Лавров, который входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму, сообщает РИА «Новости».

«Недавно талибское руководство было в Москве, наш представитель с ними встречался. Они очень четко заявили, что они не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ (организация запрещена в России)* и что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства, потому что их до этого все обвиняли, что они хотят создать исламский эмират на основе законов шариата», — рассказал Лавров.

Кроме того, глава МИД призвал власти в Кабуле как можно скорее начать переговоры с талибами, а не пытаться «как можно дольше сохранить неопределенность».

Ранее радикальное исламистское движение «Талибан (организация запрещена в России)» заявило, что планирует создать новое правительство Афганистана в составе совета народных представителей со всей страны.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.