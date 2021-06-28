Белоруссия приостанавливает участие в программе «Восточное партнерство»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Global Look Press

Министерство иностранных дел Белоруссии сообщает, что страна выходит из программы Европейского союза «Восточное партнерство», сообщает ТАСС.

Кроме того, постоянный представитель Белоруссии при Евросоюзе Александр Михневич был отозван в Минск для консультаций. Его коллеге Дирку Шубелю, главе представительства Евросоюза в Белоруссии, на встрече в белорусском МИД также рекомендовали выехать из страны в Брюссель для консультаций.

«Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций», — заявили в белорусском МИД.

Ранее США поддержали экономические санкции ЕС против Белоруссии.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.

В частности, ЕС вводит запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, а также ограничивает торговлю со страной нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.