Белоруссия приостанавливает участие в программе «Восточное партнерство»

Министерство иностранных дел Белоруссии сообщает, что страна выходит из программы Европейского союза «Восточное партнерство», сообщает ТАСС.

Кроме того, постоянный представитель Белоруссии при Евросоюзе Александр Михневич был отозван в Минск для консультаций. Его коллеге Дирку Шубелю, главе представительства Евросоюза в Белоруссии, на встрече в белорусском МИД также рекомендовали выехать из страны в Брюссель для консультаций.

«Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций», — заявили в белорусском МИД.

Ранее США поддержали экономические санкции ЕС против Белоруссии.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.

В частности, ЕС вводит запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, а также ограничивает торговлю со страной нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.