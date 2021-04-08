Экс-президент Армении Кочарян подал в суд на Пашиняна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян 7 апреля подал иск против премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Отмечается, что причиной иска стали высказывания председателя правительства во время митинга 1 марта 2021 года. Адвокаты экс-президента предполагают, что в своей речи Пашинян говорил о теме дела Роберта Кочаряна, не называя его имени.

«Мы требуем признания презумпции невиновности и опровержения клеветы. Учитывая, что одновременно было совершено 2 различных нарушения, мы требуем по 2 млн драмов за каждое. Всего 4 млн драмов (около $4 тысяч)», — уточнили правозащитники.

26 марта Конституционный суд (КС) Армении признал статью «свержение конституционного строя», по которой судят второго президента Армении Роберта Кочаряна, недействительной и противоречащей двум статьям конституции республики. Адвокаты бывшего армянского лидера заявили, что решение КС предусматривает прекращение уголовного преследования по данной статье. Один из обвинителей Геворг Багдасарян позднее заявлял, что вменяемое Кочаряну деяние может быть переквалифицировано со «свержения конституционного строя» на «превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия».

6 апреля Ереванский суд постановил прекратить уголовное преследование Кочаряна по статье «свержение конституционного строя».