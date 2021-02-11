В Кремле подумают об организации телефонных разговоров Путина с журналистами
Катерина Медведева
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал журналистам рассмотреть возможность проведения брифингов Владимира Путина с президентским пулом.
«Мы обязательно обратим на это внимание и обратимся к президенту с просьбой использовать какие-то те или иные очень содержательные мероприятия, чтобы потом такие быстрые телефонные брифинги можно было делать», — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу рассмотреть возможность организации общения главы государства со свои пулом хотя бы несколько раз в году.
Также пресс-секретарь выразил сожаление в связи с утечкой данных со встречи Путина с главными редакторами российских СМИ.
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