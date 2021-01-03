WP: Трамп в разговоре с госсекретарем Джорджии призывал пересчитать голоса в свою пользу

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером призвал к пересчету голосов на выборах США в свою пользу. Об этом сообщает Washington Post.

Согласно опубликованной газетой расшифровке записи, в разговоре также участвовал юрисконсульт чиновника Райан Джермени.

В ходе звонка глава Белого дома сначала льстит Раффенспергеру, а затем резко критикует его, говоря о нарушениях. Газета отмечает, что так происходит несколько раз в течение диалога и по меньшей мере один раз слова политика звучат как угроза.

«Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста», — сказал Трамп.

Затем он заявил о желании «найти 11 780 голосов», поскольку «мы выиграли штат».

В ходе выборной кампании результаты голосов в Джорджии были пересчитаны три раза, и все они подтверждали победу демократа Джо Байдена, который и получил 16 голосов выборщиков от штата.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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