КС оппозиции Белоруссии отреагировал на новые уголовные дела

Уголовные дела, возбужденные против членов Координационного совета белорусской оппозиции, абсурдны, указано в сообщении пресс-службы совета в Telegram-канале.

«Координационный совет уверен, что давление на членов КС и абсурдные обвинения – очередная попытка лишить беларусов возможности выбирать свою власть, выражать свое мнение и бороться за свою свободу», – указано в сообщении.

Кроме того, пресс-служба подчеркивает, что КС был создан «как площадка для переговоров с целью преодоления политического кризиса», его основной целью остается диалог.

Ранее белорусская генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции. Они обвиняются в создании экстремистского формирования и руководства им, а также в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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