Санду ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Избранный президент Молдавии Майя Санду считает, что Крым является частью Украины. Об этом она заявила в интервью изданию «Европейская правда».

«Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым — это часть Украины», — заявила Санду.

Она добавила, что с уважением относится к «территориальной целостности» и «суверенитету» Украины, и подчеркнула, что не изменит своего мнения по полуострову и после официального вступления в должность.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Санду намерена «разморозить» отношения с Украиной

— Додон объявил даты инаугурации нового президента Молдавии

— ЦИК Молдавии объявил Санду победителем президентских выборов