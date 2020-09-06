Пушков призвал «принести цивилизацию в МИД Украины»

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что цивилизацию в Россию принесли украинцы.

«Похоже, пора принести цивилизацию в МИД Украины», – написал Пушков на своей странице в Twitter.

Ранее глава украинского МИДа призвал не забывать о том, что цивилизацию на «значительную часть» российской территории принесли украинцы, а не россияне.

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