Пушков призвал «принести цивилизацию в МИД Украины»
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Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что цивилизацию в Россию принесли украинцы.
«Похоже, пора принести цивилизацию в МИД Украины», – написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее глава украинского МИДа призвал не забывать о том, что цивилизацию на «значительную часть» российской территории принесли украинцы, а не россияне.
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