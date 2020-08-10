В МИД Словакии подтвердили высылку трех российских дипломатов
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Министерство иностранных дел Словакии подтвердило информацию, что трех российских дипломатов высылают из страны. Фрагменты заявления ведомства приводит Reuters.
В МИДе рассказали, что словацкие разведывательные службы установили, что сотрудники посольства России в Братиславе выполняли действия, которые нарушали Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Словакия высылает российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.
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