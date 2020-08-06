Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костер» в Минске после выборов

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костер» в центре Минска 9-10 августа после выборов президента. Об этом сообщает госиздание «СБ.Беларусь сегодня».

По его словам, некоторые продолжают «звать людей на майдан» 9-10 августа.

«Не дай Бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим», — подчеркнул Лукашенко.

Выборы в республике состоятся 9 августа, с 4 августа началось досрочное голосование.

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