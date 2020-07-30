В Кремле не признают украинского гражданства задержанных в Минске россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Минске граждан России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, они являются россиянами.

Ранее сообщалось, что в МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий России и Украины по делу задержанных в Минске россиян.

Накануне, 29 июля, в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее чрезвычайным происшествием.

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