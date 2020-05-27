Стало известно о состоянии заразившегося COVID-19 главы Удмуртии

В пресс-службе главы Удмуртии Александра Бречалова, у которого ранее выявили COVID-19, рассказали о его самочувствии, передает РИА «Новости».

Там отметили, что руководитель региона чувствует себя хорошо, болезнь у него «проходит в легкой форме».

«Он находится на самоизоляции в собственной резиденции, откуда и работает», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Бречалов сдал положительный тест на коронавирус.

По последним данным, в России выявлено 370,6 тыс. случаев коронавируса нового типа, выздоровели 142,2 тыс. человек, скончались 3968.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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