Польша продлила закрытие границ из-за пандемии
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Границы Польши останутся закрытыми до 12 июня в связи с пандемией коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.
«Пограничный контроль на внутренней и внешней границе со странами ЕС продлен еще на 30 дней — до 12 июня», — заявили в ведомстве.
В Польше, по последним данным, зарегистрировано 17 тыс. случаев коронавируса, 847 человек скончались.
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