Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам экс-лидера, для большинства украинцев события февраля 2014 года стали страшной трагедией. Он отметил, что тогда «борьба за власть любой ценой стала целю для кучки преступников».

«Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на Майдане и, не задумываясь, перенесли его на Донбасс. Десятки тысяч наших граждан погибли в этом противостоянии. Миллионы украинцев покинули свои дома», — заявил Янукович.

Бывший президент также выразил мнение, что спустя шесть лет события тех лет продолжают разделять Украину.

«Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными, стали нормой жизни», — заявил он.

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