Об антикитайской риторике на Мюнхенской конференции рассказали в МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России рассказали о смене риторики с антироссийской на антикитайскую. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила в эфире «Первого канала».

Она отметила, что призыв остановить антироссийские настроения был услышан, но неправильно.

Представитель министерства добавила, что в рамках Мюнхенской конференции Китай расценивался как главная угроза человечеству в XXI веке.

«Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, на встрече представителей стран произошло «возрождение новых колониальных подходов».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Есть ли жизнь без Запада: что не решили в Мюнхене