Об антикитайской риторике на Мюнхенской конференции рассказали в МИД РФ
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В Министерстве иностранных дел России рассказали о смене риторики с антироссийской на антикитайскую. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила в эфире «Первого канала».
Она отметила, что призыв остановить антироссийские настроения был услышан, но неправильно.
Представитель министерства добавила, что в рамках Мюнхенской конференции Китай расценивался как главная угроза человечеству в XXI веке.
«Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский», — подчеркнула Захарова.
По ее мнению, на встрече представителей стран произошло «возрождение новых колониальных подходов».
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