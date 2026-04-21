Шукшина раскритиковала киносказки: «Надо же думать о стране, с чем мы остаемся»

Актриса Мария Шукшина раскритиковала современные киносказки. На пресс-конференции, посвященной выходу фильма «Семь верст до рассвета», на которой побывал корреспондент «Газеты.Ru», она заявила, что они воспитывают безответственных детей.

По словам Шукшиной, сейчас в стране спонсируются киносказки вместо фильмов, раскрывающих действительно серьезные темы.

«Сейчас очень важно снимать фильмы о конкретных людях. Их сейчас у нас очень мало, и если снимают сериалы и кино об исторических личностях, то в основном над ними глумятся. Начиная с 90-х годов пошла такая тенденция. Очень важно показывать примеры героизма и благородства, на этом воспитываются наши дети и внуки. <…> Только на таких реальных историях воспитывается ответственность за принятие решений. На сказках ее не воспитаешь. На сказках воспитывается цинизм», — заявила Шукшина.

Артистка отметила, что об этой проблеме нужно говорить. Актриса считает, что только так можно обратить внимание к этому вопросу и изменить положение в российском кино.

«К сожалению, у нас все заполонили сказки. Это больная тема. Надо же думать о стране, государстве, с чем мы остаемся. Ладно бы в сказках оставляли смыслы, которые изначально были заложены, — победа добра над злом, торжество справедливости. Сегодня смешивают эти понятия в современных киносказках. Конечно, от этого страдают дети, которые сейчас этого не понимают. Но потом они вырастут и станут безответственными, не воспитанными на подвигах, примерах героизма. Такие ущербные личности, как правило, скатываются на порочный путь», — поделилась Шукшина.

Фильм «Семь верст до рассвета» основан на реальных событиях, в его основу легла история подвига Матвея Кузьмина. В прокат кинокартина выйдет 30 апреля.

Ранее Федор Добронравов заявил, что режиссеры боятся предлагать ему серьезные роли.

 
