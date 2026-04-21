Синоптик: рабочая неделя в Москве закончится мокрым снегом

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается достаточно теплая погода без осадков, однако в пятницу будет очень ненастно, пройдет мокрый снег. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На 22 апреля он спрогнозировал приятную погоду без осадков, отметив, что воздух прогреется в дневные часы до +11…+12 градусов. Однако после этого до конца рабочей недели регион накроет ненастная и прохладная погода с осадками и ветром, предупредил Шувалов.

«Будут ветер и снижение температуры до +5...+7 градусов. Осадки сперва будут в виде дождя, а в пятницу вероятен мокрый снег», — отметил он.

В выходные снова вернется сухая погода, может потеплеть до +10…+12 градусов. Однако тепло задержится ненадолго – в ближайшее время будут наблюдаться «погодные качели» — два дня погода будет хорошей, следующие два дня – ненастной и холодной, заключил синоптик.

Ранее жителей России предупредили об аномальных холодах.