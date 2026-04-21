«Вводил людей в заблуждение»: Такер Карлсон раскрыл, за что испытывает муки совести

Такер Карлсон заявил, что его мучает совесть за вклад в победу Трампа на выборах

Американский журналист Такер Карлсон в эфире собственного подкаста The Tucker Carlson Show признался, что испытывает угрызения совести из-за вклада в возвращение к власти в США Дональда Трампа. По мнению Карлсона, нынешний глава Белого дома ведет страну к катастрофе.

«Вы, я, миллионы поддерживавших его людей — причина того, что происходит сейчас. Мне кажется, самое время испытать угрызения совести. Нас это будет мучить еще долго, меня в том числе», — сказал журналист.

Карлсон выразил сожаление, что «вводил людей в заблуждение», агитируя голосовать за Трампа.

Карлсон был активным сторонником Трампа и поддерживал его политику после повторной инаугурации 20 января 2025 года. Однако после ряда политических решений президента США, в том числе после начала войны против Ирана, журналист изменил свою позицию и стал резко критиковать действия американского лидера.

До этого Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире с большим отрывом. По словам журналиста, Путин «словно всемирная знаменитость», так как его знают в любом уголке мира, включая Западную и Восточную Европу, Канаду, Ближний Восток и др. Карлсон считает, что причина популярности российского лидера заключается в том, что он поставил интересы страны выше собственных, в отличие от лидеров стран Запада.

Ранее Такер Карлсон увидел Трампа в библейском пророчестве об антихристе.