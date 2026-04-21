Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Актриса Аля Майер о воспитании детей: «Нужно давать совершить свои ошибки»

Кинопоиск

Родители не должны пытаться реализовать свои мечты через своих детей, эта позиция является ошибочной. Об этом «Пятому каналу» на премьере драмы «Чужой звонок» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) рассказала актриса Аля Майер.

Она подчеркнула, что подобные навязанные цели и комплексы взрослых будут мешать подрастающему поколению найти себя.

«Когда родители пытаются диктовать свои, возможно, комплексы или амбиции детям — это всегда плохо заканчивается. Нужно давать каждому человеку возможность совершить свои ошибки и пройти свой путь», — подчеркнула Майер.

Актриса Светлана Пермякова до этого призналась, что испытывает трудности в воспитании дочери-подростка — 13-летней Варвары. По ее словам, у нее наступил «замечательный, прекраснейший подростковый пубертат».

Она уточнила, что воспитывает дочь одна, потому что «мужчины сейчас стали очень инфантильными, очень слабыми». Актриса отметила, что у ее ребенка всегда был сложный характер, поэтому между ними часто возникали ссоры. Пермякова добавила, что она пытается найти подход к подростку, а не наказывать или давить на нее.

Ранее звезда «Универа» рассказала о воспитании детей.

 
Теперь вы знаете
Удаленка из-за аллергии: какие нюансы надо учесть, прежде чем писать заявление
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!