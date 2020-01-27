Глава Чувашии назвал ложью слова о его неуважении сотрудников МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на своем официальном сайте назвал слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС «домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью».

Так, он заявил, что глубоко уважал, уважает и будет уважать дальше этих мужественных людей и их труд.

Игнатьев подчеркнул, что возглавляет Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике, а также вспомнил, как он сам участвовал со спасателями в тушении лесных пожаров в 2010 году.

Помимо этого, глава Чувашии отметил, что ежегодно пожарные машины закупались не за счет средств из федерального бюджета, а за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики. Так, в последние три года на нужды поисково-спасательной и лесопожарной служб было выделено 337 млн рублей.

До этого в сети появилось видео, на котором Игнатьев в ходе вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.