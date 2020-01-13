Захарова оценила решение Варшавы не отмечать годовщину освобождения города
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook отреагировала на отказ Варшавы отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Захарова отметила, что не понимает, как можно отмечать дату начала войны и при этом «практически игнорировать даты освобождения».
По ее мнению, также одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация искажаются.
«Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — отметила Захарова.
Ранее в Варшаве сообщили, что город не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков 17 января.