В РПЦ назвали закон о свободе вероисповедания в Черногории циничным и раскольническим

В Русской православной церкви (РПЦ) считают закон о свободе вероисповедания в Черногории циничным ударом по церкви и поддерживает раскол. Об этом сообщается в Патриаршем и Синодальном послании РПЦ, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Ранее в Черногории глава государства подписал закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы Сербской православной церкви (СПЦ) и предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ.

Синод РПЦ сравнил ситуацию в Черногории с Украиной, которая тоже приняла законы об изъятии храмов и монастырей из собственности канонической церкви. Там назвали эти законы дискриминационными.

В письме также содержится призыв ко всем поместным православным церквам поддержать каноническую церковь в Черногории.

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