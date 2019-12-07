Трамп захотел встретиться с освобожденным в Иране студентом

Президент США Дональд Трамп может встретиться с освобожденным в Иране американским студентом Ван Сиюэ, передает РИА «Новости».

Об этом заявил представитель администрации США.

Он пояснил, что встреча не назначена, но Трамп хочет поприветствовать Вана.

Также чиновник рассказал, что Ван Сиюэ сейчас в Германии, скоро вернется на территорию США и благодарит Трампа за освобождение.

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