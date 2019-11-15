Бывшему советнику Трампа грозит 50 лет тюрьмы

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Политконсультант Роджер Стоун перед закрытыми слушаниями комитета по разведке Палаты представителей... Политконсультант Роджер Стоун перед закрытыми слушаниями комитета по разведке Палаты представителей...
Политконсультант Роджер Стоун перед закрытыми слушаниями комитета по разведке Палаты представителей...
Kevin Lamarque/Reuters

Роджер Стоун, бывший политический советник президента США Дональда Трампа, был признан виновным по всем семи предъявленным ему обвинениям, сообщает телеканал CBS.

В ходе судебного разбирательства была установлена вина Стоуна в даче ложных показаний Конгрессу США во время расследования дела о вмешательстве России в выборы президента 2016 года.

Также были представлены доказательства сотрудничества Стоуна с WikiLeaks при публикации электронных писем членов Демократической партии с целью подорвать репутацию Хиллари Клинтон, кандидата демократов на президентских выборах.

Кроме этого, бывший советник Трампа был признан виновным в давлении на свидетеля.

По информации телеканала, наказание за все деяния Стоуна может составить до 50 лет лишения свободы.

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