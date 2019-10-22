Песков анонсировал сложные и долгие переговоры Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры российского и турецкого лидеров Владимиа Путина и Реджепа Эрдогана будут сложными и долгими из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, президенты главным образом обсудят военную операцию на северо-востоке Сирии.
«Мы с вами являемся свидетелями обмена весьма жесткими заявлениями между Соединенными Штатами и Турцией. Поэтому Путину есть о чем поговорить со своим турецким коллегой», — сказал Песков.
Он также отметил, что представители Турции и России обсудят торгово-экономические отношения.
По словам Пескова, переговоры начнутся «с узкого состава», а потом будет обстоятельная двухсторонняя встреча.
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