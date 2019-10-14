Путин приехал в королевский дворец

Президент России Владимир Путин, приехавший в Эр-Рияд с государственным визитом, прибыл во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, сообщает ТАСС.

Там пройдут российско-саудовские переговоры.

Отмечается, что автомобиль Aurus, в котором находился российский лидер, ехал в сопровождении почетного эскорта. Он состоял из дюжины конных всадников с флагами России и Саудовской Аравии.

Когда президент России вышел из автомобиля, зазвучали фанфары. Его встретили русским «Добро пожаловать!»

Внутри дворца Путина встретил король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Прозвучали государственные гимны двух стран в оркестровом исполнении.

Для делегаций, участвующих во второй части церемонии, приготовили Голубой зал.

До этого Путин прибыл в Саудовскую Аравию.